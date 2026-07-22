Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer fährt unter Drogeneinfluss in Auto - leicht verletzt

Viersen-Hoser (ots)

Ein 20-Jähriger aus Viersen ist am Dienstagabend mit seinem Fahrrad in ein fahrendes Auto gefahren und gestürzt. Er verletzte sich leicht. Der 20-Jährige und ein weiterer junger Mann waren auf Fahrrädern auf einem Feldweg in Hoser unterwegs. Dieser Feldweg kreuzt die Straße Am Lützenberg. Ein 40-jähriger Bonner war dort mit seinem Auto unterwegs. Der 20-Jährige konnte sein Rad nicht anhalten und furh in die Seite des Autos. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte, dass es Hinweise auf Drogenkonsum bei dem jungen Mann gab. Auf Nachfrage räumte er auch ein, Cannabis geraucht zu haben. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv, das Ergebnis der anschließend erfolgten Blutprobe steht noch aus. Zur reinen Unfallanzeige kommt nun hinzu, dass der Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung infolge dieser berauschenden Mittel geprüft wird. Die Ermittlungen dauern an. /hei (604)

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