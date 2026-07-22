POL-VIE: Einbruch in die Albert-Mooren-Halle - die Polizei bittet um Hinweise
Grefrath (ots)
Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag sind bislang unbekannte Täter in die Albert-Mooren-Halle in Grefrath eingedrungen, in der zur Zeit Baumaßnahmen stattfinden. Dort entwendeten sie Metall und beschädigten eine Fäkalienhebeanlage. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02162/377-0 gerne entgegen. /XX (607)
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