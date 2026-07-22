POL-VIE: Einbruch bei LIDL - Täter festgenommen

Grefrath-Hübeck (ots) - Fahrradfahrer gestürzt - schwer verletzt Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagabend ein Fahrradfahrer zugezogen, als er mit seinem Rennrad stürzte. Der 58-jährige Grefrather kam beim Überfahren einer Bodenwelle und Schotter zu Fall, als er mit seinem Rennrad die Kreuzung der asphaltierten Feldwege Hübeck und Stegweg passierte. Er wurde durch einen Ersthelfer versorgt und anschließend ins ...

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