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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch bei LIDL - Täter festgenommen

Viersen-Dülken (ots)

Einbruch bei LIDL - Täter festgenommen

Am Dienstag gegen 22:30 Uhr sind Kräfte der Polizei zu einem Einbruchsalarm auf der Heiligenstraße in Dülken gerufen worden. An der dortigen LIDL-Filiale wurde mittels eines Gullideckels eine Fensterscheibe zerstört. Ein tatverdächtiger 34-jähriger Mann konnte durch die eingesetzten Kräfte vor Ort mit dem Diebesgut angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde am Mittwoch entlassen. /XX (606)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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