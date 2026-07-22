POL-VIE: Einbruch bei LIDL - Täter festgenommen
Viersen-Dülken (ots)
Einbruch bei LIDL - Täter festgenommen
Am Dienstag gegen 22:30 Uhr sind Kräfte der Polizei zu einem Einbruchsalarm auf der Heiligenstraße in Dülken gerufen worden. An der dortigen LIDL-Filiale wurde mittels eines Gullideckels eine Fensterscheibe zerstört. Ein tatverdächtiger 34-jähriger Mann konnte durch die eingesetzten Kräfte vor Ort mit dem Diebesgut angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde am Mittwoch entlassen. /XX (606)
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