Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Aschendorf - Altes Speiseöl am Dortmund-Ems-Kanal entsorgt - Zeugen gesucht
Aschendorf (ots)
Gestern gegen 12:30 Uhr wurde am Radweg der Borsumer Straße entlang des Dortmund-Ems-Kanals in Aschendorf eine Ordnungswidrigkeit festgestellt. Im Kurvenbereich zwischen Büschen fand ein Polizeibeamter einen Pappkarton mit sieben Behältern alten Speiseöls. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04961/926173 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell