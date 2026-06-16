POL-EL: Aschendorf - Altes Speiseöl am Dortmund-Ems-Kanal entsorgt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Bereits am 11.06.2026 kam es am Stadtpark zu einer Bedrohung. Ein 24-jähriger Mann bedrohte aus bisher ungeklärter Ursache zwei Kinder. Die beiden Kinder suchten in der Folge Hilfe bei einem unbeteiligten Passanten in der Hauptstraße, der die Polizei informierte. Noch vor Eintreffen der Beamten entfernten sich die beiden Kinder. Der Mann konnte vor Ort kontrolliert werden. Bei den beiden Kindern soll ...

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