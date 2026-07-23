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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Zwei Einbrüche in Anrath vergangene Nacht - Kripo ermittelt

Willich-Anrath (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Willich Anrath. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der erste Einbruch passierte gegen 00:15 Uhr in der Regina-Brunner-Straße in Anrath. Mindestens zwei unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam über ein Kellerfenster Zugang zum Haus. Die Eigentümerin nahm einen lauten Knall wahr und machte den Einbrechern daraufhin deutlich, dass sie das Haus verlassen sollen. Aus einem Fenster konnte sie zwei dunkel gekleidete Personen sehen, die in Richtung Josefsplatz flüchteten. Beide waren schmal und circa 180 cm groß. Einer von ihnen hatte zudem einen schwarzen Rucksack dabei. Der zweite Einbruch ereignete sich gegen 02:15 Uhr in der Steinstraße in Anrath. Hier drang mindestens eine unbekannte Person gewaltsam über eine Terrassentür ins Innere. Auch hier wurde der Eigentümer durch einen lauten Knall geweckt. Er machte durch das Einschalten des Lichts auf sich aufmerksam, sodass die unbekannten Personen flüchteten. Die Kriminalpolizei prüft, ob die beiden Taten von denselben Personen begangen wurden. Wenn Sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 2. /jk (612)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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