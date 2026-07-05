Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlener Motorroller wieder aufgefunden

Weimar (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde von einem öffentlichen Parkplatz in der Solesmeser Straße in Bad Berka ein mittels Lenkradschloss gesicherter Motorroller im Wert von 150 Euro entwendet. Im Laufe des Samstags stellten Zeugen den 16-jährigen Dieb fahrenderweise mit dem Beutegut fest und verständigten die Polizei. Der 16-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Beim Antreffen wurde in seinem Rucksack eine Machete aufgefunden, welche beschlagnahmt wurde. Nach Übergabe des Motorrollers an den Eigentümer wurde der jugendliche Dieb an seine Erziehungsberechtigte übergeben.

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