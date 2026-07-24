PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Erneuter Einbruch in einen Supermarkt

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstagabend hat der Einbruchalarm beim Kaufland-Markt in Dülken ausgelöst. Gegen 23.20 Uhr sind Einsatzkräfte der Polizei Viersen dorthin ausgerückt. Ihnen bot sich ein bereits bekanntes Bild. Mit einem Gullydeckel war ein Feld der Tür eingeschlagen worden. In diesem Fall handelte es sich um das Feld, das nach einem vorherigen Einbruch mit einer Spanplatte gesichert war. Im Laden trafen die Einsatzkräfte einen 35-Jährigen ohne festen Wohnsitz an, der Lebensmittel verzehrte. Der Mann war in den letzten Wochen mehrfach mit gleich gelagerten Taten aufgefallen. Auch in diesem Fall wurde er festgenommen. Auch in diesem Fall musste er nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an. /hei (618)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 12:53

    POL-VIE: Dreister Raub aus Einfamilienhaus - die Polizei bittet um Hinweise

    Willich (ots) - Auf dreiste Art ist am Donnerstag gegen Mittag eine Seniorin aus Willich Opfer eines räuberischen Diebstahls geworden. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu zwei unbekannten Tätern geben können. Ein bislang unbekannter Mann hatte an der Haustür der Seniorin auf der Anrather Straße geklingelt und nach einem Stift gefragt. ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 12:53

    POL-VIE: Polizei fasst polizeibekannten Mann mit gestohlenem Fahrrad

    Viersen-Dülken (ots) - Am Donnerstag gegen 17:15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei auf der Viersener Straße in Dülken ein Radfahrer auf, der während der Fahrt telefonierte. Als die Einsatzkräfte den Mann aus dem Streifenwagen heraus ansprachen, beleidigte er sie umgehend. Die Beamtinnen und Beamten erkannten den Mann als einen 19-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren