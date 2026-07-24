Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Erneuter Einbruch in einen Supermarkt

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstagabend hat der Einbruchalarm beim Kaufland-Markt in Dülken ausgelöst. Gegen 23.20 Uhr sind Einsatzkräfte der Polizei Viersen dorthin ausgerückt. Ihnen bot sich ein bereits bekanntes Bild. Mit einem Gullydeckel war ein Feld der Tür eingeschlagen worden. In diesem Fall handelte es sich um das Feld, das nach einem vorherigen Einbruch mit einer Spanplatte gesichert war. Im Laden trafen die Einsatzkräfte einen 35-Jährigen ohne festen Wohnsitz an, der Lebensmittel verzehrte. Der Mann war in den letzten Wochen mehrfach mit gleich gelagerten Taten aufgefallen. Auch in diesem Fall wurde er festgenommen. Auch in diesem Fall musste er nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an. /hei (618)

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