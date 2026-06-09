Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Störung der Veranstaltung in der Liebfrauenkirche

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 8. Juni 2026 fand ab 17:45 Uhr in der Hildesheimer Liebfrauenkirche eine Veranstaltung mit dem ehemaligen Bundesaußenminister Joschka Fischer statt, die aus einer Podiums- sowie einer anschließenden Publikumsdiskussion bestand.

Zu Beginn der Veranstaltung störten sieben Personen die Rede des Referenten durch das Rufen von Parolen. Die Personen wurden durch die anwesenden Polizeibeamtinnen und -beamten aufgefordert, die Veranstaltung zu verlassen. Da sie dieser Aufforderung nicht nachkamen, wurden sie unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt aus der Kirche geführt. Hierbei kam es zu Widerstandshandlungen.

Im Anschluss hielten sich ca. 15 Personen vor der Kirche auf, skandierten weiterhin Parolen und hielten Redebeiträge zu Themen wie Polizeigewalt und Aufrüstungspolitik. Das Zusammenkommen wurde als Versammlung eingestuft.

Die Veranstaltung in der Kirche konnte trotz der Störungen weitgehend ungestört fortgesetzt und ordnungsgemäß beendet werden.

Die Versammlungsteilnehmenden verließen den Bereich der Kirche gegen 20:40 Uhr.

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