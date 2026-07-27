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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Radfahrer nach Unfall verletzt - Beteiligtes Auto flüchtet

Viersen-Dülken (ots)

Am Sonntag, 00:15 Uhr kam es zu einem Unfall im Kampweg in Dülken. Ein 32-Jähriger aus Viersen war hier mit seinem Fahrrad in Richtung Schirick unterwegs. In der Kreuzung zur Karlstraße wollte er rechts einfahren. Aus der Karlstraße ist ihm ein Auto sehr nah gekommen, woraufhin der Viersener ins Schwanken geriet und in Folge dessen stürzte und leicht verletzt wurde. Der Pkw hielt nicht an und entfernte sich in unbekannte Richtung vom Unfallort. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 32-Jährigen ergab einen Wert über 2 Promille. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Hinweise nimmt dieses unter der 02162/377-0 entgegen. /jk (625)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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