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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Alkoholisiert mit dem Kleinkraftrad unterwegs - Nachschub an Bord

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Ein 39-Jähriger aus Venlo war am frühen Montagabend zur falschen Zeit am falschen Ort. Wenn man Alkohol getrunken hat, ist der Sattel eines Kleinkraftrades zu jeder Zeit der falsche Ort. Aufgefallen war der Mann einem Streifenteam an der Steyler Straße in Kaldenkirchen, weil auf dem Trittbrett des Fahrzeugs ein Bierkasten stand. Als die Einsatzkräfte den Mann anhielten, stellten sie schnell fest, dass sich nicht nur in dem Kasten Bier befand. Der 39-Jährige räumte freimütig ein, Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas über 2 Promille. Das Ergebnis der anschließend entnommenen Blutprobe steht noch aus. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen - den hat der Mann nicht. Die Vorwürfe lauten deshalb nun Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. Die Ermittlungen dauern an. /hei (632)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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