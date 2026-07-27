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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Clörath: Brand entstand im Bereich der Mülltonnen - Polizei geht nicht von Brandstiftung aus

Viersen-Clörath (ots)

Der Brand in der Nacht zum Sonntag, der einen Carport in der Süchtelner Sektion Clörath vernichtete, ist nach den bisherigen Erkenntnissen des Kriminalkommissariats 1 nicht durch Brandstiftung entstanden. Wir haben in unserer Meldung 621 über das Feuer berichtet. Heute haben die Brandermittlerinnen und Brandermittler des KK1 gemeinsam mit einem Sachverständigen den Brandort begutachtet. Der Ausgangspunkt des Brandes liegt in dem Bereich, wo die Mülltonnen stehen und ist von außerhalb des Grundstücks nicht frei zugänglich. Von daher ist eine Brandstiftung auszuschließen. Ob es sich um Fahrlässigkeit oder einfach um ein Unglück handelte, ist noch nicht restlos geklärt. /hei (631)

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Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

 
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