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Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Wasserrohrbruch flutet Straße

FW Hünxe: Wasserrohrbruch flutet Straße
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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 2. Juni 2026 um 05:25 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Wasserschaden" zur Straße Minnekenstege alarmiert.

An der Einsatzstelle war es zu einem unterirdischen Rohrbruch gekommen, dadurch stand der Straßenbereich ca. 50 cm unter Wasser. Der betroffene Bereich wurde abgesperrt und der Wasserversorger nachalarmiert. Weitere Maßnahmen waren seitens der Feuerwehr nicht notwendig. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mario Neukirch
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

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