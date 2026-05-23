Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: eCall alarmiert Rettungskräfte

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Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 23. Mai 2026 um 13:01 Uhr mit dem Einsatzstichwort "eCall" auf die Schermbecker Landstraße im Ortsteil Drevenack alarmiert.

Das automatische Notrufsystem für Kraftfahrzeuge, auch eCall genannt, hatte nach einem vermeintlichen Verkehrsunfall ausgelöst. Da zunächst unklar war, ob sich die Einsatzstelle im Hünxer oder Weseler Einsatzgebiet befand, wurden neben der Einheit Drevenack auch die der Feuerwehr Wesel alarmiert.

Die Einsatzkräfte erkundeten die Schermbecker Landstraße weiträumig, konnten jedoch nichts feststellen. Parallel dazu erreichte die Kreisleitstelle Wesel den Fahrzeugführer telefonisch, der Entwarnung geben konnte. Die Feuerwehren Hünxe und Wesel konnten ohne Tätigwerden einrücken. Der Einsatz war nach ca. 15 Minuten beendet.

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