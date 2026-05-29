Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Baum blockiert Fahrbahn

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Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 29. Mai 2026 um 19:23 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zum Bergschlagweg alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. Dieser wurde mit der Motorsäge zerkleinert. Abschließend wurde die Straße von Laub und Ästen befreit. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

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