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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Betrunkener Jugendlicher mit E-Scooter gestürzt und verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 28. Juli, gegen 00:45 Uhr, stürzte ein Jugendlicher mit einem E-Scooter. Es stellte sich heraus, dass er Alkohol getrunken hatte. Der 16-jährige Jugendliche aus Tönisvorst fuhr auf dem Westring in Richtung Ingerstraße, als er ein Licht von hinten wahrnahm. Als er sich umdrehte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Durch den Sturz wurde auch ein geparkter Pkw beschädigt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Die Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat. /jk (634)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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