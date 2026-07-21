Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch im Feuerwehrgerätehaus

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 03:00 Uhr bemerkten Anwohner laute Geräusche aus dem Gebäude der Feuerwache Waldniel auf der Heerstraße. Einer der Anwohner, ein 44-jähriges Mitglied der Feuerwehr, betrat daraufhin das Gebäude. Im Inneren bemerkte er eine augenscheinlich männliche, dunkel gekleidete Person mit Taschenlampe, die offenbar Schubladen durchwühlte. Während er die Polizei benachrichtigte, sei diese Person aus dem Gebäude gelaufen und in Richtung einer nahegelegenen Tankstelle geflüchtet. Der Mann sei mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert gewesen, ca. 170 cm groß und hatte einen Rucksack dabei. Hinweise nimmt die Polizei Viersen unter 021623770 entgegen. /xx (597)

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