Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung

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Keula (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe:

Seit den frühen Morgenstunden des Karfreitag wird im Bereich Keula, Landstraße L1016 Herr Kromer vermisst. Er ist 72 Jahre alt, von kräftiger Statur und etwa 170cm groß. Er trägt eine Jeans und schwarze Turnschuhe. Herr Kromer könnte nach einem Unfall verletzt sein oder auch bereits aufgrund des eigenem Gesundheitszustandes geschwächt in den umliegenden Ortschaften, in der Flur oder im Wald anzutreffen sein.

Wer hat Herrn Kromer in den letzten Stunden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen?

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden!

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