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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei bittet um Hinweise nach Kabeldiebstählen

Mühlhausen (ots)

Gleich mehrfach schlugen Kabeldiebe im Zeitraum zwischen Freitag, 20. März, und Mittwoch, 25. März, auf einer Baustelle im Stephanweg zu. Bei zwei Taten entwendeten der oder die Täter Strom- und Telekommunikationskabel von der Baustelle im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Bei einer weiteren Tat wurde der Abtransport des Diebesgutes vorbereitet, ohne dass hier ein Beuteschaden entstand. Die Kriminalpolizei in Mühlhausen ermittelt und bittet um Hinweise.

Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen? Hat jemand der Bewohner im Umkreis der Baustelle und des Stephanweges verdächtige Personen oder andere Auffälligkeiten im Tatzeitraum beobachten können? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0074421/0073337/0072137

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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