POL-VIE: Bundespolizei stoppt Drogenfahrt - Fahrer hatte keinen Führerschein
Niederkrüchten-Elmpt (ots)
Kräfte der Bundespolizei haben am Montag gegen 12:15 Uhr einen 42-jährigen Autofahrer aus Bochum kontrolliert, der auf der Roermonder Straße in Elmpt unterwegs war. Schnell entstand der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Ein freiwilliger Speicheltest bestätigte diesen Verdacht. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Ferner wurde eine geringe Menge Kokain im Fahrzeug gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen im Verkehrskommissariat dauern an. /xx (596)
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