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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: textilfrei und schlecht getimed - Haftbefehl beendet schamlose Vorstellung

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Für erhebliche Aufregung und sorgte am Montag ein 29-jähriger Mann in St. Tönis auf der Hochstraße. Bereits gegen 11:30 Uhr fiel der 29-Jährige Anwohnern auf, als er, von der Hüfte an unbekleidet, laut schreiend durch einen Innenhof lief. Gegen 15:30 Uhr steigerte er sein auffälliges Verhalten nochmals und begann vor Ort zu masturbieren. Besorgte Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlegte der Mann seinen Aktionsradius jedoch in Richtung Innenstadt. Dort setzte er seine zweifelhafte Vorstellung fort: Eine Frau, die mit ihrem Enkelkind unterwegs war, traf den Mann weiterhin masturbierend auf einer Parkbank an. Eine weitere Zeugin sprach den Mann auf der Parkbank direkt an - woraufhin dieser verbal aggressiv reagierte, ohne dabei seine manuelle Beschäftigung zu unterbrechen. Wenig später klickten für den Unruhestifter die Handschellen. Da der Mann kein Deutsch sprach und keine Ausweisdokumente bei sich trug - eine Durchsuchung verlief den Umständen entsprechen schnell und ergebnislos - wurde er in polizeiliches Gewahrsam genommen. Auf der Wache stellte die Polizei schnell fest, dass der 29-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt. Da zudem zwei Haftbefehle gegen ihn vorlagen, ist seine Unterkunft bis auf Weiteres gesichert. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. /xx (593)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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