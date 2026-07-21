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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand in ehemaliger Autowerkstatt - wer hat etwas gesehen?

Willich-Neersen (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Montagabend gegen 18.40 Uhr alarmiert worden, weil vom Gelände einer ehemaligen Autowerkstatt an der Cloerbruchallee in Neersen Rauch aufstieg. In einer Halle, in der neben einem Auto auch alte Möbel und Stroh gelagert wurde, brannte es. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte einen Vollbrand. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Wer hat im Bereich der Cloerbruchallee am frühen Montagabend verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (594)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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