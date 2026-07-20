Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Balkonbrand - keine Verletzten

Viersen-Süchteln (ots)

Am Sonntag kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "An Pantaleon" in Süchteln. Ein Bewohner grillte zur genannten Uhrzeit, als durch den Wind ein Handtuch auf den Grill geweht wurde. Dieses fing Feuer und griff auf weitere umherliegende Gegenstände über. Die Feuerwehr Viersen konnte den Brand löschen. /jk (591)

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