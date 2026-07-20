Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Seniorin fährt betrunken gegen geparktes Auto - leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Sonntag kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Unfall in der Grefrather Straße in Süchteln. Eine 78-jährige Seniorin aus Mönchengladbach fuhr auf der Grefrather Straße in Richtung Süchtelner Innenstadt, als sie mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte. Die Seniorin kam auf dem gegenüberliegenden Gehweg zum Stehen. Dabei wurde sie leicht verletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /jk (589)

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