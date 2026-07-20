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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Fußgänger mit Rollator angefahren- Polizei ermittelt flüchtige Unfallfahrerin

Viersen-Dülken (ots)

Wie die Polizei erst am Sonntag erfuhr, ereignete sich bereits am Vorabend eine Verkehrsunfallflucht auf der Kreyenbergstraße in Dülken, bei der ein 76-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Der Senior war am Samstagabend mit seinem Rollator zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als ein Auto rückwärts aus einer Garage setzte. Obwohl der 76-Jährige noch versuchte, auf sich aufmerksam zu machen - er schlug auf den Kofferraum und rief "Stopp" -, setzte das Fahrzeug die Rückwärtsfahrt fort. Der Mann wurde erfasst und stürzte zu Boden. Nach dem Sturz stand der Leichtverletzte auf und klopfte an das Fenster der Autofahrerin. Als er sie darauf hinwies, dass sie ihn angefahren habe, erwiderte die Frau lediglich, keine Zeit zu haben und fuhr davon. Die Polizei konnte die Unfallverursacherin - eine 84-jährige Frau aus Dülken - inzwischen ermitteln. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. /xx (590)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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