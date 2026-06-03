Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

ZOLL-F: Öffentlichkeitsfahndung - Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

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Frankfurt am Main / Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln, Zollfahndungsamt Frankfurt am Main und das Polizeipräsidium Frankfurt am Main bitten um Mithilfe

Am 04.01.2024 beschlagnahmten Zollbehörden im Hamburger Hafen eine Sendung mit Bananen aus Ecuador, in der sich über 520 Kilogramm Kokain befanden. Nach umfangreichen Ermittlungen sind in Köln zwischenzeitlich fünf Personen wegen ihrer Tatbeteiligung zu langen Haftstrafen verurteilt worden.

Der Hauptverdächtige ist jedoch noch auf der Flucht. Es handelt sich mutmaßlich um einen türkischen Staatsangehörigen, der sich Ihsan USUN nennt. Ob dies sein richtiger Name ist, ist allerdings unklar. Es wird davon ausgegangen, dass er sich derzeit in der Bundesrepublik Deutschland, Belgien oder in Frankreich aufhält.

Der Fall wird am 03.06.2026 um 20:15 Uhr bei Aktenzeichen XY...Ungelöst im ZDF vorgestellt.

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Wir bitten Sie, Ihre Hinweise

dem Zollfahndungsamt Frankfurt am Main unter 069/50775-332, per E-Mail an Fahndung@zfaf.bund.de oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

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