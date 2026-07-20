Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: 12-jähriger bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Brüggen-Bracht (ots)

Am Sonntag gegen 18:30 Uhr kam es auf der Stiegstraße in Brüggen-Bracht zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Junge verletzt wurde. Laut Aussage eines Zeugen fuhr der Junge mit dem E-Scooter auf der Stiegstraße, als ihm Obst aus der Hand fiel. Dieses überfuhr er mit dem Roller, der dadurch wegrutschte und den minderjährigen Fahrer zu Fall brachte. Beim Sturz verletzte sich der Junge schwer und musste im Krankenhaus behandelt werden. Auf den Fahrzeughalter kommt nun eine Strafanzeige zu, in der ermittelt wird, ob das Kind den E-Scooter mit Einverständnis des Halters fuhr. Das Mindestalter zum Fahren eines E-Scooters im öffentlichen Straßenverkehr beträgt 14 Jahre. /xx (587)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell