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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Unbekannte Täter brechen in Parfümerie ein

Brüggen (ots)

Am Montag gegen 02:00 Uhr Nachts bemerkten mehrere Zeuginnen durch das Klirren von Glas auf der Klosterstraße in Brüggen einen Einbruch in die dortige Parfümerie. Sie beobachteten vier vermutlich männliche Tatverdächtige, welche das Gebäude mit gefüllten Müllsäcken durch die zerstörte Fensterscheibe verließen. Die dunkel gekleideten und mit Sturmhauben vermummten Männer flüchteten anschließend in einem schwarzen Mercedes Kombi in Richtung Borner Straße vom Tatort. Weitere Hinweise nimmt das KK2 der Polizei Viersen unter der Telefonnummer 021623770 entgegen. /xx (588)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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