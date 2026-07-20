POL-VIE: Brüggen: Unbekannte Täter brechen in Parfümerie ein

Brüggen-Bracht (ots) - Am Sonntag gegen 18:30 Uhr kam es auf der Stiegstraße in Brüggen-Bracht zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Junge verletzt wurde. Laut Aussage eines Zeugen fuhr der Junge mit dem E-Scooter auf der Stiegstraße, als ihm Obst aus der Hand fiel. Dieses überfuhr er mit dem Roller, der dadurch wegrutschte und den minderjährigen ...

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