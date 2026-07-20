Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Verschiedene kleinere Brände am Wochenende

Viersen (ots)

Am Freitag gegen 14.45 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Mülltonnenbrand an der Straße Berliner Höhe in Beberich gerufen worden. Eine Anwohnerin hatte Brandgeruch bemerkt und war dem auf den Grund gegangen. In einer Mülltonnenbox aus Stein hatte sie dann die brennende Tonne gefunden und die Einsatzkräfte alarmiert. Es entstand Sachschaden. Ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich ausgelöst wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Am Samstagabend gegen 19 Uhr bemerkte eine Zeugin in einem Waldstück am Beckersweg einen brennenden Baumstamm. Der Stamm war Teil eines Stapels unlängst gefällter Bäume. Die Zeugin wählte den Notruf. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, weitere Bäume wurden nicht beschädigt. Gegen 14.30 Uhr am Sonntagnachmittag bemerkte eine Zeugin Brandgeruch im Bereich Eintrachtstraße/Daniel-P.-Norman-Ring in Dülken. Sie sah Rauch von einer Wiese im Bereich einiger Büsche und Bäume aufsteigen und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Am Einsatzort brannten Gartenmöbel aus Holz. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte größere Schäden an Wald und Flur. Einige Stunden später, gegen 19.40 Uhr, bemerkte eine Zeugin einen brennenden Rollcontainer mit Zeitungen am Rathausmarkt in Viersen. Auch hier konnte die Feuerwehr schnell löschen, die Zeitungen wurden aber vernichtet, der Rollcontainer schwer beschädigt. In allen Fällen ermittelt das Kriminalkommissariat 1. Und weil nirgendwo ausgeschlossen ist, dass die Feuer vorsätzlich gelegt worden sind, bitten die Ermittlerinnen und Ermittler um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (592)

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