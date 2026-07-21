Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrradfahrer - Fahrradfahrer leicht verletzt.

Viersen (ots)

Am Montag gegen 15:40 Uhr fuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Viersen mit seinem Pkw über den Bahnhofsplatz in Viersen. Als er von dort nach rechts auf die Brüsseler Allee abbiegen wollte, kollidierte er mit einem 23-jährigen Fahrradfahrer aus Mönchengladbach. Dieser überquerte die Brüsseler Allee auf der dafür vorgesehenen Fahrradfurt. Er wurde zunächst von der Fahrertür des Fahrzeugs erfasst und stürzte dann zu Boden, wobei er leichte Verletzungen erlitt, die im Krankenhaus versorgt wurden. /xx (595)

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