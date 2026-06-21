Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemeldung der PI Neunkirchen vom 21.06.2026

Landkreis Neunkirchen - Merchweiler (ots)

Körperverletzungsdelikt in Merchweiler:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:50 Uhr trafen in der Hauptstraße in Merchweiler eine dreiköpfige und eine fünfköpfige Personengruppe aufeinander, die zunächst in Streit gerieten. Die dreiköpfige Personengruppe im Alter zwischen 23 und 27 Jahren wurde daraufhin von ihren Kontrahenten gemeinschaftlich mit Schlägen attackiert. Hierbei zog einer der Angreifer ein Messer und bedrohte die Geschädigten. Anschließend flüchteten die Täter. Durch die Polizei konnten zwei der Täter im Alter von 20 und 23 Jahren kurze Zeit später gefasst werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

Inverkehrbringen von Falschgeld auf der Kirmes in Merchweiler:

Ein dreister Täter bezahlte an einem Getränkestand auf der Kirmes in Merchweiler am Samstagabend mit einem gefälschten Fünfzigeuroschein. Als dies von den Verkäufern bemerkt wurde, trat der Täter die Flucht an. Er wurde als junger Mann mit kräftiger Statur und auffälligem grünen Hawaiihemd beschrieben. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

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