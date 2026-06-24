Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 24.06.2026

Heinsberg (ots)

Heinsberg - Karken - Feldbrände

Am heutigen Tag, gegen 16.08 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle der Polizei eine Meldung in Bezug auf Feldbrände ein. Die Feuerwehr wurde in Kenntnis gesetzt und erschien mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Es brannten mehrere Felder im Bereich Wolfhagermühle/Am Winkel. Alle Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Brandursache ist noch ungeklärt.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei entgegen, Telefon 02452 920 0. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

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