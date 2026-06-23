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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raubüberfall in Wohnung
Zeugen gesucht

Selfkant-Tüddern (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (23. Juni) drangen vier maskierte Personen gegen 3.50 Uhr gewaltsam in eine Wohnung eines an der Neustraße gelegenen Mehrfamilienhauses ein. Die Bewohner wurden durch verdächtige Geräusche geweckt und trafen in der Wohnung auf die Täter. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung nahmen die Räuber eine Tasche, in der sich Bargeld und persönliche Ausweisdokumente befanden, an sich und flüchteten. Mindestens zwei von ihnen rannten über die Sittarder Straße in Richtung Niederlande. Vermutlich auf Grund des Kampfes in der Wohnung verloren zwei Räuber jeweils einen Schuh. Alle Täter waren komplett schwarz gekleidet. Wer hat zur in Rede stehenden Tatzeit im Bereich der Neustraße und Sittarder Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen aufgefallen, die lediglich einen Schuh trugen? Zeugenhinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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