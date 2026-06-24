Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kraftrad gestohlen

Zeugensuche

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Am Dienstagnachmittag (23. Juni) stahlen zwei unbekannte männliche Personen gegen 16 Uhr ein blau/weißes Kraftrad der Marke Aprilia mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-). Das Zweirad stand in der Stapper Straße auf einem Schotterparkplatz, der über einen Wirtschaftsweg zum Lago führt. Die Täter waren zuvor mit einem roten Motorrad zum Tatort gekommen. Beide trugen einen Motorradhelm und waren mit kurzen Hosen und T-Shirts bekleidet. Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib des Kraftrads machen? Mögliche Zeugenhinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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