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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Brand in Döner-Imbiss

Brüggen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Bewohner eines Hauses an der Klosterstraße in der Brüggener Fußgängerzone plötzlich Rauch wahrgenommen und festgestellt, dass der Rauch aus dem Imbiss, der sich im Erdgeschoss desselben Hauses befindet, kommt.

Er alarmierte gegen 2.20 Uhr Feuerwehr und Polizei und weckte seine Nachbarinnen und Nachbarn im selben Haus.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Wohnungen in den oberen Geschossen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist noch völlig unklar, das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Brüggener Fußgängerzone am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (571)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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