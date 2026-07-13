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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mülltonnen brennen in Verschlag eines Hinterhofes - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag bemerkte ein Anwohner gegen 3.15 Uhr Feuerschein im Bereich der Hauptstraße/Gartenstraße in Viersen. Es stellte sich heraus, dass in einem Verschlag eines Hinterhofes, der zur Hauptstraße gehört, Mülltonnen brannten.

Das Feuer beschädigte sowohl die Mauern als auch das Dach eines Lagers in diesem Innenhof.

Da nicht auszuschließen ist, dass die Tonnen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden, bitten die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 1 um Hinweise. Wer hat in der Nacht im Bereich der Fußgängerzone oder der Gartenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (570)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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