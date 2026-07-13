Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Polizei sucht nach Vorfall in Grefrath Zeuginnen und Zeugen

Grefrath (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Vorfall in der Erlenstraße in Grefrath.

Zwischen 4 Uhr und 4:30 Uhr wurden die Geschädigten geweckt, als ein unbekannter Mann sich zu ihnen ins Bett legte. Sie schliefen mit geöffnetem Fenster im Schlafzimmer im ersten Obergeschoss, als der Mann durch das geöffnete Fenster zu ihnen eintrat. Auf Anfrage verließ der Unbekannte das Zimmer. Er war zwischen 25 und 35 Jahre alt, circa 190 cm groß, hatte kurze schwarze Haare und trug eine kurze Hose sowie dunkle Oberbekleidung.

Falls Sie Hinweise zu dem Mann haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (568)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell