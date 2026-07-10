POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einbruch in Lkw - Diebstahl

Viersen-Dülken (ots) - Am Donnerstagabend ist ein Streit im Straßenverkehr zwischen zwei Männern in Dülken eskaliert. Ein 20-jähriger Fahrer eines Lieferdiensts war von der Marktstraße aus in das Stück der Reiterstraße eingebogen, das in beide Fahrtrichtungen befahren werden kann. Auf der für ihn rechten Seite parkten Autos, ihm entgegen kam von der Viersener ...

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