POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einbruch in Lkw - Diebstahl
Nettetal-Kaldenkirchen (ots)
Am Donnerstag brach mindestens eine unbekannte Person zwischen 18 und 23 Uhr in einen in der Leuther Straße in Kaldenkirchen geparkten Lkw ein. Der Täter stahl Bargeld und eine Tankkarte aus dem Lkw. Falls Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (565)
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