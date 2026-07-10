Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Zwei Menschen bei Unfall leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Bei einem Unfall auf der Tönisvorster Straße in Süchteln sind zwei Menschen am Freitagvormittag leicht verletzt worden. Ein 41-Jähriger aus Viersen war gegen 10.30 Uhr auf der Tönisvorster Straße in Richtung Süchteln unterwegs. Er wollte nach links auf die Niederstraße abbiegen. Ihm entgegen kam eine 46-jährige Dürenerin mit ihrem Wagen. Sie wollte auf der Tönisvorster Straße weiter geradeaus fahren. Sie versuchte noch, dem Abbiegenden auszuweichen. Trotzdem fuhr er in die Seite ihres Autos. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Bei dem Viersener ergaben sich im Laufe der Unfallaufnahme Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein freiwilliger Vortest verlief positiv. Das Ergebnis der anschließend entnommenen Blutprobe liegt noch nicht vor. Es ergab sich daraus der Anfangsverdacht einer Straßenverkehrsgefährdung. Die Ermittlungen dauern an. /hei (566)

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