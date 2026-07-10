PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Zwei Menschen bei Unfall leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Bei einem Unfall auf der Tönisvorster Straße in Süchteln sind zwei Menschen am Freitagvormittag leicht verletzt worden. Ein 41-Jähriger aus Viersen war gegen 10.30 Uhr auf der Tönisvorster Straße in Richtung Süchteln unterwegs. Er wollte nach links auf die Niederstraße abbiegen. Ihm entgegen kam eine 46-jährige Dürenerin mit ihrem Wagen. Sie wollte auf der Tönisvorster Straße weiter geradeaus fahren. Sie versuchte noch, dem Abbiegenden auszuweichen. Trotzdem fuhr er in die Seite ihres Autos. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Bei dem Viersener ergaben sich im Laufe der Unfallaufnahme Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein freiwilliger Vortest verlief positiv. Das Ergebnis der anschließend entnommenen Blutprobe liegt noch nicht vor. Es ergab sich daraus der Anfangsverdacht einer Straßenverkehrsgefährdung. Die Ermittlungen dauern an. /hei (566)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 13:24

    POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einbruch in Lkw - Diebstahl

    Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am Donnerstag brach mindestens eine unbekannte Person zwischen 18 und 23 Uhr in einen in der Leuther Straße in Kaldenkirchen geparkten Lkw ein. Der Täter stahl Bargeld und eine Tankkarte aus dem Lkw. Falls Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (565) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 13:21

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Streit im Straßenverkehr - Mann durch Messerstiche verletzt

    Viersen-Dülken (ots) - Am Donnerstagabend ist ein Streit im Straßenverkehr zwischen zwei Männern in Dülken eskaliert. Ein 20-jähriger Fahrer eines Lieferdiensts war von der Marktstraße aus in das Stück der Reiterstraße eingebogen, das in beide Fahrtrichtungen befahren werden kann. Auf der für ihn rechten Seite parkten Autos, ihm entgegen kam von der Viersener ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 12:09

    POL-VIE: Viersen: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Täter flüchtig

    Viersen (ots) - In der Nacht zum Freitag kam es kurz vor 4 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in der Dülkener Straße in Viersen. Der unbekannte Täter versuchte, die Eingangstür einzuschlagen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Mann hatte dunkle, kurze Haare, trug helle Oberbekleidung und eine dunkle Hose. Auffällig war, dass er sich sehr langsam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren