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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Rote Ampel überfahren - Leichtverletzter

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Sonntagabend gegen 21:50 Uhr kam es an der Ampelkreuzung Rickelrather Straße/Steeg in Waldniel zu einem Unfall.

Ein 32-Jähriger aus Schwalmtal war in der Straße Steeg von Hostert kommend unterwegs. An der Ampel wollte er nach links in die Rickelrather Straße einbiegen.

Ein 20-Jähriger, ebenfalls aus Schwalmtal, wollte die Kreuzung von der Rickelrather Straße aus weiter geradeaus in Richtung L 3 fahren. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 32-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr letztendlich gegen einen angrenzenden Gartenzaun.

Ersten Ermittlungen zufolge überfuhr der 32-Jährige die Ampel, die Rot zeigte.

Er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 20-Jährige blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. /jk (567)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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