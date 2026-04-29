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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Reizgas besprüht

Iserlohn (ots)

Zwei junge Männer besprühten gestern einen 56-jährigen Iserlohner mit Reizgas. Gegen 20:15 Uhr hielt sich der Iserlohner an der Osemundstraße auf, als er von zwei jungen Männern nach einer Zigarette gefragt wird. Nachdem er die Herausgabe verneinte, besprühte eine der Personen ihn mit Reizgas. Die beiden jungen Männer flüchten anschließen in Richtung Hemer und konnten von dem leicht verletzten Iserlohner wie folgt beschrieben werden.

   1. Person (Angreifer): -männlich -etwa 18-20 Jahre alt -dunkle 
      Haare -akzentfreies Deutsch
   2. Person: -männlich -etwa 18-20 Jahre alt

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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