Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mit Reizgas besprüht
Iserlohn (ots)
Zwei junge Männer besprühten gestern einen 56-jährigen Iserlohner mit Reizgas. Gegen 20:15 Uhr hielt sich der Iserlohner an der Osemundstraße auf, als er von zwei jungen Männern nach einer Zigarette gefragt wird. Nachdem er die Herausgabe verneinte, besprühte eine der Personen ihn mit Reizgas. Die beiden jungen Männer flüchten anschließen in Richtung Hemer und konnten von dem leicht verletzten Iserlohner wie folgt beschrieben werden.
1. Person (Angreifer): -männlich -etwa 18-20 Jahre alt -dunkle Haare -akzentfreies Deutsch 2. Person: -männlich -etwa 18-20 Jahre alt
Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.
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