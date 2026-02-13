Hauptzollamt Köln

HZA-K: ZOLL kontrolliert gezielt Sicherheitspersonal beim Kölner Karneval

Jeder Zweite angeblich den ersten Tag beschäftigt, bei jedem Vierten Verdacht auf Sozialleistungsbetrug

"Heute ist mein erster Tag", diese Antwort gab jede zweite Sicherheitskraft, die gestern Vormittag von den Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Köln kontrolliert wurde. 60 Personen von 21 Sicherheitsfirmen wurden vor Ort zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt.

"Die Schwerpunkte unserer Kontrollen lagen am Zülpicher Platz und am Zülpicher Wall. Bereits vor Ort lagen bei 29 angetroffen Ordnungskräften mögliche Anhaltspunkte dafür vor, dass sie von ihrem Arbeitgeber nicht sofort zur Sozialversicherung gemeldet und somit umgangssprachlich schwarz beschäftigt werden. Bei 15 Sicherheitskräften gibt es erste Hinweise für den Missbrauch von Sozialleistungen (Sozialleistungsbetrug)", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Dafür, dass ihnen weniger als der gesetzliche Mindestlohn gezahlt wird, ergaben sich bei neun befragten Personen klare Anhaltspunkte. Zudem wird in drei Fällen dem Verdacht auf Scheinselbstständigkeit nachgegangen.

Die Auswertungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dauern an.

