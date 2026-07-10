Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Streit im Straßenverkehr - Mann durch Messerstiche verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstagabend ist ein Streit im Straßenverkehr zwischen zwei Männern in Dülken eskaliert.

Ein 20-jähriger Fahrer eines Lieferdiensts war von der Marktstraße aus in das Stück der Reiterstraße eingebogen, das in beide Fahrtrichtungen befahren werden kann. Auf der für ihn rechten Seite parkten Autos, ihm entgegen kam von der Viersener Straße aus ein 29-jähriger Viersener mit seinem Auto. Für den Begegnungsverkehr ist es bei parkenden Autos zu eng. So brach Streit aus. Dann soll der 29-jährige ein Messer gezogen und dreimal auf den 20-jährigen Nettetaler eingestochen haben. Dieser wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 29-jährige ist polizeibekannt. Gegen ihn wird nun nicht nur wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, es stellte sich vor Ort heraus, dass er Alkohol getrunken hatte, ein freiwilliger Atemalkoholtest fiel mit über 1 Promille positiv aus. Das Ergebnis der anschließend entnommenen Blutproben liegt noch nicht vor. Einen Führerschein konnte der Viersener nicht vorweisen, er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Deshalb fertigten die Einsatzkräfte auch eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und informierten das Straßenverkehrsamt. Außerdem stellten sie das Auto des Mannes sicher. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. /hei (564)

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