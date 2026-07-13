Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Kripo ermittelt

Willich-Schiefbahn (ots)

Zwischen Freitag, 10. Juli, 19:30 Uhr, und Samstag, 11. Juli, 2 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Knickelsdorf" in Schiefbahn.

Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Wohnung und entwendete Bargeld, Uhren und elektronische Geräte. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (569) 260712-1700-0C9113

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