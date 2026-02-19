LPI-G: (ABG) Baustellenelement entwendet (0042360/2026)

Gera (ots) - Gera. Am Dienstag, dem 20.01.2026, gegen 10:45 Uhr kam es in der Straße des Friedens zu einer versuchten Sachbeschädigung an einem fahrenden Pkw. Laut Zeugenaussagen konnte ein 30-Jähriger dabei beobachtet werden, wie dieser auf der Straße mehrmals gegen die Fahrertür eines weißen Autos trat. Aufgrund dessen musste der bislang unbekannte Fahrer die ...

mehr