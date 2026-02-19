LPI-G: (ABG) Baustellenelement entwendet (0042360/2026)
Altenburg (ots)
Langenleuba-Niederhain. Im Zeitraum vom 21.01.2026, 15:30 Uhr bis 16.02.2026, 07:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einer nicht umfriedeten Baustelle ein Sicherungselement. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Bauelement demontiert und anschließend abtransportiert. Am Tatort blieben mehrere zum Element gehörende Bauteile zurück. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Altenburger Land unter der Telefonnummer 03447 / 4710 entgegen. (SR)
