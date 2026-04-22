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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Einige Fälle von Falschgeld

Kreis Viersen (ots)

In den letzten Wochen ist es im Kreis Viersen mehrfach dazu gekommen, dass Menschen ihre Einkäufe mit falschen 20- oder 50-Euro-Scheinen bezahlen wollten.

Aufmerksame Kassiererinnen und Kassierer verhinderten das. Die Polizei sensibilisiert die Bürgerinnen und Bürger, aufmerksam im Umgang mit Bargeld zu sein. Lassen Sie sich bei der Annahme von Bargeld stets Zeit, um es genau zu kontrollieren. Sofern Sie Falschgeld feststellen, rufen Sie sofort die Polizei. In den Geschäften sollen die Angestellten die technischen Hilfsmittel nutzen, die vorhanden sind, um Falschgeld zu erkennen.

Was passiert, wenn man mit Falschgeld bezahlt? Es erfolgt in jedem Fall eine Strafanzeige wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld und die Polizei wird ermitteln. Auch wenn Sie das Falschgeld nicht wissentlich eingesetzt haben, das Geld ist weg und die Ermittlungen gegen Sie laufen.

Deshalb prüfen Sie bitte immer sehr gründlich, ob das Geld, das Sie in den Händen halten, echt ist.

Die Polizeiberatung hat ein Faltblatt erstellt, das sich in erster Linie an Kassiererinnen und Kassierer richtet, aber viele allgemeingültige Informationen enthält. Es gibt Hinweise, woran man Falschgeld erkennt und beinhaltet eine Anleitung für das richtige Verhalten, wenn man mit Falschgeld konfrontiert wird Das Faltblatt steht unter folgendem Link kostenlos zum Download bereit: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/182-wenn-kunden-mit-falschgeld-zahlen/ /hei (271)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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