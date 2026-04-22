Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Erneute Suche nach vermisstem 64-Jährigen

Viersen-Boisheim (ots)

Seit Mittwoch vergangener Woche sucht die Polizei nach einem 64-jährigen Mann, der im Bereich der Viersener Nette verschwunden ist. (Wir berichteten in unseren Meldungen 248 und 251.)

Am Dienstag ergab sich ein Hinweis, auf einen möglichen Aufenthalt im Bereich der Peelsheide in Boisheim. Mit Unterstützung durch Hubschrauber und Hunde hat es dort am späten Nachmittag und Abend eine Suchaktion gegeben. Diese wurde am späten Abend ergebnislos beendet. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann ist nach wie vor aktiv.

Unter folgendem Link können Sie ein Foto und eine Personenbeschreibung abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/201024

Wenn der Link nicht mehr funktioniert, können Sie davon ausgehen, dass die Fahndung erledigt ist.

Bitte melden Sie sich, wenn Sie den Mann nach seinem Verschwinden gesehen haben, unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (269)

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