Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Brand in leerstehendem Hotel - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Grefrath (ots)

Bei einem Brand in einem ehemaligen Hotel sind am Dienstagabend Feuerwehr und Polizei im Einsatz gewesen. Aufgrund starker Rauchentwicklung lösten auch die Warn-Apps Nina und Katwarn aus.

Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte die Rauchentwicklung gegen 20.30 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Die Löscharbeiten dauerten bis nach Mitternacht.

Inzwischen hat das Kriminalkommissariat 1 die Ermittlungen übernommen. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, suchen die Ermittlerinnen und Ermittler Menschen, die Hinweise auf verdächtige Beobachtungen am Dienstagnachmittag und -abend geben können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (268)

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