Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Brüggen: Tageswohnungseinbrecher erbeuten Bargeld - Kripo bittet um Hinweise

Viersen/Brüggen (ots)

Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt zu zwei Wohnungseinbrüchen, die sich am gestrigen Dienstag ereignet haben. In Viersen-Dülken brachen Unbekannte zwischen 06.00 und 18.00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dem Buscher Weg ein. Sie öffneten die Wohnungstür gewaltsam und stahlen Bargeld.

In Brüggen-Bracht brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Florianstraße zwischen 13.30 und 16.30 Uhr ein. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten im Haus Schubladen und Schränke. Auch hier stahlen die Einbrecher Bargeld. Hinweise in beiden Fällen erbittet das Kriminalkommissariat 2 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (270)

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