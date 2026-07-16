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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - 10-Jähriger stellt Brand fest und holt Hilfe

Bergkamen (ots)

Am Mittwoch (15.07.2026) kam es gegen 13:25 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand zweier Carports an der Hüchtstraße in Bergkamen.

Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht, sodass sich das Feuer auf keine umliegenden Häuser ausweiten konnte. Die Hüchtstraße war im Bereich des Brandes für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.

Verletzt wurde niemand.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Das Entdecken des Feuers ist übrigens einem aufmerksamen und mutigen 10-jährigen Bergkameners zu verdanken. Auf dem Nachhauseweg hatte er das Feuer bemerkt und hat sofort gehandelt und all seinen Mut zusammengenommen und in der Nachbarschaft an allen Häusern geklingelt und so auf den Brand aufmerksam gemacht.

Nach Angaben der Feuerwehr, konnte nur schlimmeres verhindert werden, weil der Junge geistesgegenwärtig die Nachbarn informiert hat.

Der 10-Jährige wurde durch die Polizeibeamten sicher zu seinen Eltern nach Hause gefahren - die, wie die Nachbarschaft, die Polizei und die Feuerwehr sehr stolz auf ihn sind.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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