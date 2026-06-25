Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Feldbrände

Zeugen gesucht

Heinsberg-Karken (ots)

Am Mittwochnachmittag (25. Juni) kam es im Bereich Am Winkel und Wolfhagermühle gegen 16 Uhr zu mehreren Feldbränden. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Gegen 20.35 Uhr geriet in der Straße Am Winkel erneut ein Weizenfeld in Brand. Dieses Feuer konnte allerdings vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Bränden in Verbindung stehen könnten. Sie werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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